ЗАГРУЗКА ЭНЕРГИИ

ТВОЙ СУПЕР-ЗАРЯД ЭНЕРГИИ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

УСПЕВАЙ БОЛЬШЕ - ДОСТИГАЙ БОЛЬШЕГО!

ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ДВИГАЙ МИР

ТВОИ РАЗУМ, ТЕЛО И ДУХ ГОТОВЫ НА 100%

К НОВЫМ ЦЕЛЯМ С TARGET!

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ

Каждый день приносит новые желания – значит, пора ставить новые цели! Победить в решающем матче. Сдать сложный экзамен. Завершить проект до дедлайна. А потом, без тени усталости, проделать тысячу километров и встретить рассвет на берегу моря. Чем больше у тебя планов, тем насыщеннее твоя жизнь.

Чем разнообразнее твои цели, тем шире горизонты, открывающиеся впереди. И каждый день не похож на предыдущий. Сегодня тебе может понадобиться пробивная сила, завтра – острый ум, а еще через день невозмутимое спокойствие. При любых обстоятельствах энергия TARGET поможет тебе двигаться к цели!

<<< #ТОЧНОВЦЕЛЬ >>>

Активные вещества в составе TARGET попадают точно в цель. TARGET пробуждает, тонизирует и бодрит. И вот ты полон энергии – и препятствий на пути к цели уже не существует.

Пока есть желания и мечты, непокоренные вершины и неисхоженные пути, в жизни всегда будет место для энергии TARGET.

TARGET Original
TARGET Active

КОГДА
ПИТЬ
TARGET?

ИГРАЯ
В ВИДЕОИГРЫ

Рубишься в шуттер или паришься в стратегии? Отбиваешься от хедкрабов и зомби, строишь фэнтезийный мир - TARGET всегда с тобой!

НА ТУСОВКЕ

Идешь в ночной клуб или на вечеринку к друзьям? Сдаваться не в твоих правилах - TARGET всегда с тобой!

ЗАНИМАЯСЬ
СПОРТОМ

Бежишь... Мчишь на байке... Покоряешь горные вершины... Не мыслишь жизни без движения и физических нагрузок?
TARGET всегда с тобой!

НА ЛЕКЦИЯХ
И ЗАНЯТИЯХ

Спишь на лекциях? Паришься на сессии? В аудитории и дома - TARGET всегда с тобой!

В ДОРОГЕ

Едешь на работу? Путешествуешь? Спешишь на встречу приключениям? В городе, на шоссе, днем и ночью - TARGET всегда с тобой!

НА РАБОТЕ

Новые проекты? Сложные задачи? Дедлайн? Хм...легко! Ты все успеешь - TARGET всегда с тобой!

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛЕЙ?

Планы рушатся, а самым заветным мечтам так и не суждено сбыться? Нет сил и желания действовать? TARGET научит тебя управлять энергией и достигать поставленных целей!

Какую бы цель ты себе ни поставил, у тебя всегда хватит энергии для ее достижения. Есть цель — есть энергия!

Таргет. Бочкари

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР!
1 августа, 2019
Одним из основных факторов, которые мешают нам добиться своей Цели - неумение четко ее формулировать. Многие вместо Цели задают себе Мечту - «хочу иметь дорогую машину», «хочу купить квартиру». Это неправильная постановка Цели...
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Энергетик Таргет. Достичь цели.

КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ?
24 августа, 2019
По данным исследований, всего 8% людей всегда достигают своих целей. Их секрет — умение четко формулировать то, чего они хотят. Именно правильно сформулированная и озвученная Цель — первый шаг к ее достижению...
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ЧТО ТЕБЕ МЕШАЕТ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА
7 сентября, 2019
Цель поставлена и четко сформулирована - это некая запланированная модель, которая определяет наше поведение, побуждает нас к деятельности и является главным двигателем прогресса и личностного роста. Есть энергия и желание ее достичь. Но что-то мешает...
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УЗНАЙ БОЛЬШЕ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ

ЕСТЬ НОВОСТИ!

КРУТОЙ ДИЗАЙН «TARGET» ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ!

Этот лук достоин награды! У «Тarget» золотая медаль «ПродЭкстраПак 2020» - международного конкурса на лучшую упаковку и этикетку.

У Target еще один трофей! За вкус и заряд энергии он получил золотую медаль в Москве. Профи Международного Дегустационного конкурса «Продэкспо» были в восторге!

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