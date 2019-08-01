Каждый день приносит новые желания – значит, пора ставить новые цели! Победить в решающем матче. Сдать сложный экзамен. Завершить проект до дедлайна. А потом, без тени усталости, проделать тысячу километров и встретить рассвет на берегу моря. Чем больше у тебя планов, тем насыщеннее твоя жизнь.
Чем разнообразнее твои цели, тем шире горизонты, открывающиеся впереди. И каждый день не похож на предыдущий. Сегодня тебе может понадобиться пробивная сила, завтра – острый ум, а еще через день невозмутимое спокойствие. При любых обстоятельствах энергия TARGET поможет тебе двигаться к цели!
Активные вещества в составе TARGET попадают точно в цель. TARGET пробуждает, тонизирует и бодрит. И вот ты полон энергии – и препятствий на пути к цели уже не существует.
Пока есть желания и мечты, непокоренные вершины и неисхоженные пути, в жизни всегда будет место для энергии TARGET.
Планы рушатся, а самым заветным мечтам так и не суждено сбыться? Нет сил и желания действовать? TARGET научит тебя управлять энергией и достигать поставленных целей!
Какую бы цель ты себе ни поставил, у тебя всегда хватит энергии для ее достижения. Есть цель — есть энергия!