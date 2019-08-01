Каждый день приносит новые желания – значит, пора ставить новые цели! Победить в решающем матче. Сдать сложный экзамен. Завершить проект до дедлайна. А потом, без тени усталости, проделать тысячу километров и встретить рассвет на берегу моря. Чем больше у тебя планов, тем насыщеннее твоя жизнь.